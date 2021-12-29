29 Aralık 2021, Çarşamba
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Barınaktaki hayvanlara nasıl bakılıyor?
Son dönemde gündeme gelen köpek saldırıları sonrası gözler hayvan barınaklarına çevrildi. Peki, barınaklarda hayvanlara nasıl bakım yapılıyor? Bu sorunun yanıtını Trabzon’da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım ve konuğu aktardı.