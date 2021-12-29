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Barınaktaki hayvanlara nasıl bakılıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2021 16:36
Güncelleme:29.12.2021 16:37
Son dönemde gündeme gelen köpek saldırıları sonrası gözler hayvan barınaklarına çevrildi. Peki, barınaklarda hayvanlara nasıl bakım yapılıyor? Bu sorunun yanıtını Trabzon’da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım ve konuğu aktardı.
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