Barınaktaki hayvanlara nasıl bakılıyor?

Son dönemde gündeme gelen köpek saldırıları sonrası gözler hayvan barınaklarına çevrildi. Peki, barınaklarda hayvanlara nasıl bakım yapılıyor? Bu sorunun yanıtını Trabzon’da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım ve konuğu aktardı.