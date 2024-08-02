Baret ve yelekle şantiyelere sızdılar! 3 buçuk milyonluk vurgun yaptılar | O anlar kamerada

Kocaeli ve çevre illerde işçi kılığında dolaşarak, park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3 buçuk milyon liralık malzeme çaldıkları tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelilerin çalışan gibi görünmek için baret ile yelek giyerek kamufle oldukları ve polisten kaçmaya çalıştıkları anlar yer aldı.

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