02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Baret ve yelekle şantiyelere sızdılar! 3 buçuk milyonluk vurgun yaptılar | O anlar kamerada

Baret ve yelekle şantiyelere sızdılar! 3 buçuk milyonluk vurgun yaptılar | O anlar kamerada

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2024 22:50
Kocaeli ve çevre illerde işçi kılığında dolaşarak, park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3 buçuk milyon liralık malzeme çaldıkları tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelilerin çalışan gibi görünmek için baret ile yelek giyerek kamufle oldukları ve polisten kaçmaya çalıştıkları anlar yer aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 buçuk milyonluk vurgun yaptılar!
3 buçuk milyonluk vurgun yaptılar!
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga!
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga!
Helikopterin düştüğü bölge böyle görüntülendi!
Helikopterin düştüğü bölge böyle görüntülendi!
Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu!
Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu!
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi!
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi!
Tartıştığı arkadaşını boğarak öldürdü!
Tartıştığı arkadaşını boğarak öldürdü!
Taksi şoförü aracıyla kaldırımda ilerledi!
Taksi şoförü aracıyla kaldırımda ilerledi!
44 kuruma 37.676 personel alımı yapılacak
44 kuruma 37.676 personel alımı yapılacak
Adana’da yangın söndürme helikopteri düştü!
Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü!
Instagram’dan sonra şimdi de Facebook
Instagram'dan sonra şimdi de Facebook
İsmail Haniye’ye veda!
İsmail Haniye'ye veda!
Futbolcuların davetsiz misafiri!
Futbolcuların davetsiz misafiri!
Daha Fazla Video Göster