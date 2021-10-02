Barda başlayan arkadaşlık evde ölümle bitti! Kan donduran cinayette yeni gelişme

İzmir'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21) babasına ait kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Günhan Öztürk'ün, kararının istinaf mahkemesi tarafından bozulması üzerine yeniden yargılandığı İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen adli tıp raporunda, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Savcı mütalaasında 'kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu belirtip, yeniden 'müebbet hapis' ile cezalandırılmasını talep etti.