Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yüzde 75'i tamam! İşte son görüntüsü

Levent'te yapımına 11 ay önce başlanan 20 bin kişi kapasiteli Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kaba inşaatın yüzde 75'i tamamlandı. Betonarme inşaatta son aşama olan caminin 44 metre yüksekliğindeki ana kubbesinin inşasıda kullanılacak dev iskelenin yapımı bitti. Yapımı devam eden cami havadan da fotoğraflandı.