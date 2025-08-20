Baraka tarzı evde yaşam mücadelesi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Muzaffer Bulut, 2020 yılında ayağının burkulması sonucu hastaneye başvurdu. İddiasına göre, yanlış ameliyatın ardından sakat kalan Bulut, bakıma muhtaç hale geldi. Yakınlarının ilçe merkezindeki iki odalı bakımsız evine yerleşen Bulut, tek başına engelli aylığı ile hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Bulut, "Önceki yaşamımda çalışıyordum ve taş duvar ustasıydım. 2020 yılının haziran ayına kadar kendi kazancımı, ekmeğimi çıkartıyordum. 5 yıldır çalışamıyorum. Ayağımdaki yanlış bir ameliyattan dolayı sakat kaldım. Şehit yeğenimin cenazesinde de üzüntüden felç geçirmiştim. Doktor ameliyatta 'ayağın kırılmış, kemik ayağında dağılmış' dedi. 8 Haziran 2020'de hastaneye gittim. 9'unda ameliyat etti. Yanlış ameliyattan dolayı bir tane uzun vida ayağımda duruyor" dedi.

