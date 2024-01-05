05 Ocak 2024, Cuma
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Barajlarda su seviyesi yükseliyor! Son dönemde ki yağışlar barajları doldurdu
Kurak geçen yaz aylarının ardından son yağışlarla İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi yükselmeye başladı. Aylar önce hayvanların otladığı Kazandere ve Papuçdere barajlarında doluluk oranları yükselişe geçti.
ÖMERLİ BARAJI: YÜZDE 69,82
PAPUÇDERE BARAJI: YÜZDE 25,01
SAZLIDERE BARAJI: YÜZDE 35,57
BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: YÜZDE 43,97
ALİBEYKÖY BARAJI: YÜZDE 61,5
TERKOS BARAJI: YÜZDE 43,82
KAZANDERE BARAJI: YÜZDE 41,77
ELMALI BARAJI: YÜZDE 84,71
DARLIK BARAJI YÜZDE 63,73
ISTRANCALAR BARAJI: YÜZDE 44,84