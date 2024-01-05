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Barajlarda su seviyesi yükseliyor! Son dönemde ki yağışlar barajları doldurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2024 18:54
Kurak geçen yaz aylarının ardından son yağışlarla İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi yükselmeye başladı. Aylar önce hayvanların otladığı Kazandere ve Papuçdere barajlarında doluluk oranları yükselişe geçti.

ÖMERLİ BARAJI: YÜZDE 69,82

PAPUÇDERE BARAJI: YÜZDE 25,01

SAZLIDERE BARAJI: YÜZDE 35,57

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: YÜZDE 43,97

ALİBEYKÖY BARAJI: YÜZDE 61,5

TERKOS BARAJI: YÜZDE 43,82

KAZANDERE BARAJI: YÜZDE 41,77

ELMALI BARAJI: YÜZDE 84,71

DARLIK BARAJI YÜZDE 63,73

ISTRANCALAR BARAJI: YÜZDE 44,84

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