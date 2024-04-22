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Barajlar yüzde 83 doldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 10:09
İstanbul'da son yağışlarla birlikte barajlarla doluluk oranı yüzde 83'e yaklaştı. Bu oran  son 10 yıllık ortalamanın üzerinde
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