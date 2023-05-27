Barajlar yağmur ile doldu! Kuraklık bu toprakları terk etti

Bursa'da kurak geçen kış mevsiminin ardından gelen bol yağışlarla, kente içme suyu sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajları doldu. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, "Şehrimizin tüm ihtiyacının yüzde 19'unu pınar kaynaklarından, yüzde 81'ini de barajlardan sağlamaktayız. Çok şükür yer altı kuyuları hem rezerv olarak bizi beklemekte hem de buradan su çekerek, ilave bir elektrik masrafı da bulunmamaktadır. Biz bu durumdan çok mutluyuz" dedi.