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Barajı'nın suyu çekildi zemindeki mezarlık ve yapılar ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 27.11.2021 11:41
Muş'ta Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesinin büyük ölçüde düşmesi sonucu zemindeki yapılar, mezarlıklar ve köprüler ortaya çıktı. 1995 yılında Varto ve Bulanık ilçeleri arasında temeli atılan, 2008 yılında su tutamaya başlayan ve yılda 500 milyon kilovatsaat enerji üreten Alparslan-1 Barajı’nın doluluk oranı bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 44 seviyesine düştü. Suyun çekildiği bölgede toprak yüzeyinde çatlaklar oluşurken, baraj suyu altında kalan Erentepe ve Gülçimen köylerindeki eski yapılar, mezarlar ve köprüler de gün yüzüne çıktı.
Barajı’nın suyu çekildi zemindeki mezarlık ortaya çıktı
Barajı'nın suyu çekildi zemindeki mezarlık ortaya çıktı
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