05 Nisan 2023, Çarşamba
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Barajda kimyasal iddiası! Bakanlık düğmeye bastı | Ekipler harekete geçti
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yol kenarına dökülen ve kimyasal olduğu belirtilen atık, İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı'na karıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, çevreye duman ve koku yayan atıktan numune alarak inceleme yaptı. Bölgedeki mera alanlarında küçükbaş hayvancılık yapan Celil Küçükkara, “Geceleri geliyorlar kaçak döküm yapıyorlar. Kimyasalları suyun içine, olur olmaz yerlere döküyorlar. Koyunların ayakları, ağızları yara oluyor.” dedi. Kimyasal maddenin döküldüğü alan havadan görüntülendi.