13 Aralık 2024, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Baraj kenarında erkek cesedi bulundu!
Baraj kenarında erkek cesedi bulundu!

Baraj kenarında erkek cesedi bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2024 18:03
Aksaray’ın içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşıladığı Mamasın Barajı’nın çevresinde gezen bir vatandaş suyun içinde hareketsiz bir insan gördü. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı baraj kıyısında Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından AFAD su altı arama kurtarma ekipleri baraja girerek cesedi çıkarttı. Kimliği belirlenemeyen ceset torbaya alınırken, ceset cenaze aracına alınarak kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın incelemeyi sürdürdüğü olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Baraj kenarında erkek cesedi bulundu!
Baraj kenarında erkek cesedi bulundu!
Baraj kenarında erkek cesedi bulundu!
Bindiği taksiciyi bıçaklayarak gasp etmeye çalıştı!
Bindiği taksiciyi bıçaklayarak gasp etmeye çalıştı!
Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi!
Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi!
Çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıtıldı
Çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıtıldı
Zorunlu kış lastiği denetimi!
Zorunlu kış lastiği denetimi!
Yolu kısaltmak için bariyeri kesip kapı yaptılar
Yolu kısaltmak için bariyeri kesip kapı yaptılar
40 bin liralık altın çalan hırsızlar tutuklandı
40 bin liralık altın çalan hırsızlar tutuklandı
Oğluna hüngür hüngür ağladı
Oğluna hüngür hüngür ağladı
Uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Refüjü aşıp istinat duvarına çarptı!
Refüjü aşıp istinat duvarına çarptı!
Fabrikada korkutan yangın
Fabrikada korkutan yangın
Oğlundan başka çırak çıkaramadı
Oğlundan başka çırak çıkaramadı
Daha Fazla Video Göster