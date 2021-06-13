Baraj gölü havzasında kaçak tarım! Devlet arazisinde izinsiz ekin

Denizli'deki Yenidere Baraj Gölü'nde suların çekilmesinin ardından, geriye kalan boş arazi, kaçak ekin sahası haline geldi. Duruma tepki gösteren çiftçiler, yapılan tarımın kayıt altına alınmasını istiyor...

Kuruyan gölün zeminini tarlaya çevirip, kaçak ekin yaptılar. Burası, Denizli'nin Tavas ilçesindekİ Yenidere Barajı Havzası.

Yaşananan kuraklık sonucu, suların çekildiği barajdan geriye verimli arazi kaldı...

Durum bazı kişilerin dikkatinden kaçmadı. Çiftçiler, barajdan arta kalan alanda yapılan tarımın kayıt altına alınmasını ve herkese eşit fırsat sunulmasını istiyor.

Arazinin bazı bölümlerinin de çiftçilere, yıllık kiraya verildiği iddia edildi...