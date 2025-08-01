Banyoda boğazı kesik halde ölü bulunmuştu: Ev arkadaşı serbest bırakıldı

Antalya'da evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Nida Nazlıer cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınan erkek arkadaşı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili aranan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen bir şüpheli, Cinayet Büro Amirilği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

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