01 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Banyoda boğazı kesik halde ölü bulunmuştu: Ev arkadaşı serbest bırakıldı
Banyoda boğazı kesik halde ölü bulunmuştu: Ev arkadaşı serbest bırakıldı

Banyoda boğazı kesik halde ölü bulunmuştu: Ev arkadaşı serbest bırakıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2025 19:38
Antalya'da evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Nida Nazlıer cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınan erkek arkadaşı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili aranan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen bir şüpheli, Cinayet Büro Amirilği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Banyoda boğazı kesik halde ölü bulunmuştu: Ev arkadaşı serbest bırakıldı
Yük treni hemzemin geçitte yaşlı kadına çarptı
Yük treni hemzemin geçitte yaşlı kadına çarptı
Satırla katledilen Sevcan’ın babası isyan etti!
Satırla katledilen Sevcan'ın babası isyan etti!
Banyoda boğazı kesik halde ölü bulunmuştu: Ev arkadaşı serbest bırakıldı
Banyoda boğazı kesik halde ölü bulunmuştu: Ev arkadaşı serbest bırakıldı
Şantiyede silahlı bıçaklı kavga: 7 yaralı
Şantiyede silahlı bıçaklı kavga: 7 yaralı
Boşanma aşamasında eşi tarafından öldürüldü
Boşanma aşamasında eşi tarafından öldürüldü
Niğde’de aranan 36 şahıs yakalandı
Niğde'de aranan 36 şahıs yakalandı
Sulama kanalına giren kişi kayboldu
Sulama kanalına giren kişi kayboldu
Termosa zulaladı! Polis buldu
Termosa zulaladı! Polis buldu
İstanbul’da beklenen yağış başladı
İstanbul'da beklenen yağış başladı
Marmaris Çiftlik Koyu’nun sevimli misafiri fok balığı
Marmaris Çiftlik Koyu'nun sevimli misafiri fok balığı
Karacaköy’de düğün adetleri
Karacaköy’de düğün adetleri
Yenişehir’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Yenişehir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Daha Fazla Video Göster