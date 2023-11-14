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Banyo yaparken evi alev topuna döndü, söndürmeye çalışırken yaralandı

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Giriş: 14.11.2023 16:47
Sakarya'nın Hendek ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kül oldu. Yangın sırasında banyoda olan ve dumanları fark ederek dışarıya çıkan kişinin ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.
Banyo yaparken evi alev topuna döndü
Banyo yaparken evi alev topuna döndü
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