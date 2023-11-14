14 Kasım 2023, Salı
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Banyo yaparken evi alev topuna döndü, söndürmeye çalışırken yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kül oldu. Yangın sırasında banyoda olan ve dumanları fark ederek dışarıya çıkan kişinin ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.