Bankanın tuvaletinde gizli kamera skandalı! Kadınların müstehcen görüntülerini kayıt altına almış

Şişli'de bir bankanın birinci ve dördüncü katındaki kadınlar tuvaletine yerleştirilen gizli kamerayla aylarca kadın çalışanların müstehcen görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı. Yurt dışından satın alındığı belirlenen kameranın, şirkette teknoloji direktörü olarak çalışan görevli İsmail E. tarafından satın alındığı tespit edildi. Çalışan hakkında, 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçlarından 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.