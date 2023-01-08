08 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Banka müdüründen büyük vurgun: 19 yıl böyle saklanmış! 'Binbir surat' bakın nerede yakalandı

Banka müdüründen büyük vurgun: 19 yıl böyle saklanmış! 'Binbir surat' bakın nerede yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2023 16:58
Bir banka şubesinde müdür olarak çalışırken, müşterilerine boş dekont imzalattırarak, zimmetine 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin geçirdiği suçlamasıyla, 19 yıldır aranan Elbeyi A. (61) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin firarda olduğu dönemde, sosyal medya üzerinde tanıştığı kadınların yanında kaldığı, kılık değiştirip sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Banka müdüründen büyük vurgun!
Banka müdüründen büyük vurgun!
Gaziantep’te sahte alkol operasyonu
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu
0850’li numara kabusu sona eriyor
0850'li numara kabusu sona eriyor
Çekmeköy’de otomobil bariyerlere çarptı
Çekmeköy'de otomobil bariyerlere çarptı
İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Kurtlar çoban köpeğini parçaladı!
Kurtlar çoban köpeğini parçaladı!
’Günaydın aşkım’ mesajı için öldürdü!
'Günaydın aşkım' mesajı için öldürdü!
Mutfakta çıkan yangın binayı sokağa döktü
Mutfakta çıkan yangın binayı sokağa döktü
MSB’den Sarıkamış şehitleri için özel klip
MSB'den Sarıkamış şehitleri için özel klip
65 yaş üstüne hac müjdesi
65 yaş üstüne hac müjdesi
Nazlı Çetin’in eski sevgilisi herkesi şaşırttı
Nazlı Çetin'in eski sevgilisi herkesi şaşırttı
İBB’nin 100 bin konut vaadi...
İBB’nin 100 bin konut vaadi...
Daha Fazla Video Göster