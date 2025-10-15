15 Ekim 2025, Çarşamba

Banka hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı

Banka hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı

Giriş: 15.10.2025 08:48
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 200 milyon Türk Lirası işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
