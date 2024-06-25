25 Haziran 2024, Salı
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Banka çalışanları içeride mahsur kaldı! Kapısına bisiklet kilitlediler
Olay dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde yer alan özel bir bankada meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, çalınmasından endişe ettiği bisikletini bankanın cam kapı koluna kilitledi. Kimliği belirsiz kişi bisikletini bırakıp, kapalı sandığı bankanın çevresinden uzaklaşırken, içeride çalışan personel dışarı çıkamadı. Mesaisi biten banka personeli, çevredekilerin bisikletin sahibine ulaşılmasını isterken, yaklaşık 1 saat boyunca bankada mahsur kaldı. Bisikletin sahibine ulaşılamayan banka personeli, kilidi kırarak kapıyı açabildi. Bisikletin banka kapısına kilitlendikten sonra yaşananlar da çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde; bankadaki görevlinin dışarı çıkmak için kapıyı araladığı, ancak başarılı olamadığı yer alırken, o anları kayda alan kişinin de "İlginç olay, ancak bu Rize'de olur. Başka yerde yaşayamam. Bankayı kapalı bilen şahıs, bisikletini sağlama aldığı sandı ama bankadaki çalışanlar içeride mahsur kaldı" dediği duyuldu.