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Bandırma'da fırtına etkili oldu

Bandırma'da fırtına etkili oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 15:56
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra başlayan fırtına 15.00 sularında daha etkili oldu.
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