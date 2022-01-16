16 Ocak 2022, Pazar
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Baltalı ev sahibi: Tekrar saldıracağım
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde zammı reddeden kiracısının kapısını vahşice baltayla kırıp içeri giren ve evi dağıtan saldırgan skandal açıklamalarda bulundu. 93 yaşındaki Naim Akgün, "Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım" sözleriyle tehdit etti.