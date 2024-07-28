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Balta ve neşterle polise direndiler, biber gazıyla etkisiz hale getirildiler

Balta ve neşterle polise direndiler, biber gazıyla etkisiz hale getirildiler

DHA
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Giriş: 28.07.2024 18:15
Antalya'da denizde yüzen kişinin cep telefonunu çaldıkları ve geri vermek için 4 bin TL talep ettikleri iddia edilen 5 kişi, olay yerine çağrılan sivil polis ekiplerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direndi. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen 5 kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.
Balta ve neşterle polise direndiler
Balta ve neşterle polise direndiler
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