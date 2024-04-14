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Balkondan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

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Giriş: 14.04.2024 12:32
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonundan düşen 14 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralandı.
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