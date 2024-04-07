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Balkondan düşen genç kız ağır yaralandı

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Giriş: 07.04.2024 18:12
Güncelleme:07.04.2024 18:12
Samsun'da 3. katın balkon penceresinden düşen 26 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
Balkondan düşen genç kız ağır yaralandı
Balkondan düşen genç kız ağır yaralandı
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