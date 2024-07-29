29 Temmuz 2024, Pazartesi
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Balkondaki kadına polisten ‘şüpheli valiz' uyarısı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerinin önüne bırakılan şüpheli valiz ekipleri harekete geçirirken, çevre güvenliği alan ekipleri en çok meraklı vatandaşlar zorladı. Olayı izlemek isteyen ve balkonlara çıkan vatandaşların can güvenliği için sık sık içeri girmeleri konusunda anons yapan ekipler, bir kadının içeriye girmesi için uzun süre uğraş verdi. Ekiplerin ‘şüpheli valiz' uyarılarını dikkate almayan kadın, balkondan olanları izlemeye çalışsa da ekiplerin uzun uğraşları sonucu içeriye girdi.