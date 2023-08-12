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Balkonda rastgele ateş eden kadın yakalandı

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Giriş: 12.08.2023 14:45
İstanbul Bağcılarda bir kadın, eline aldığı silahla etrafa rastgele ateş açtı. Bununla yetinmeyen sorumsuz kadın, o anları bir de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. O kadın yakalandı, hakkında soruşturma başlatıldı.
Balkonda rastgele ateş eden kadın yakalandı
Balkonda rastgele ateş eden kadın yakalandı
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