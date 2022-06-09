09 Haziran 2022, Perşembe
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Balkonda oturan aile neye uğradığını şaşırdı! Halı sahadan çektiği şut bakın nereye gitti
Amatör iki takım halı sahada maç yapıyordu. Futbolcu şutunu çekti ama top kaleye değil karşı binanın dördüncü katına girdi. Şutun sahibi pozisyonu kaçırdığı için takım arkadaşlarından değilse de balkonlarına top giren aileden fırça yedi.