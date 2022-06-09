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Balkonda oturan aile neye uğradığını şaşırdı! Halı sahadan çektiği şut bakın nereye gitti

A Haber
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Giriş: 09.06.2022 10:33
​Amatör iki takım halı sahada maç yapıyordu. Futbolcu şutunu çekti ama top kaleye değil karşı binanın dördüncü katına girdi. Şutun sahibi pozisyonu kaçırdığı için takım arkadaşlarından değilse de balkonlarına top giren aileden fırça yedi.
Balkonda oturan aile neye uğradığını şaşırdı! BALKONDA OTURAN AİLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI!

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