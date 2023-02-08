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Balıklıgöl de depremden etkilendi! Suyun rengi çamura döndü

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Giriş: 08.02.2023 16:20
Son dakika haberleri... Şanlıurfa’nın simgesi olan, dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen tarihi Balıklıgöl de depremden etkilendi. Berrak ve mavi olan gölün suyu, depremin ardından çamur rengini aldı.
Balıklıgöl de depremden etkilendi!
Balıklıgöl de depremden etkilendi!
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