08 Şubat 2023, Çarşamba
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Balıklıgöl de depremden etkilendi! Suyun rengi çamura döndü
Son dakika haberleri... Şanlıurfa’nın simgesi olan, dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen tarihi Balıklıgöl de depremden etkilendi. Berrak ve mavi olan gölün suyu, depremin ardından çamur rengini aldı.