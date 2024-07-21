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Balıkesir'deki seyir terasının camı çatladı

Balıkesir'deki seyir terasının camı çatladı

AA
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Giriş: 21.07.2024 22:09
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağı Milli Parkı içinde bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terasının zemininin bir bölümü çatladı. Şahin Deresi Kanyonu üzerindeki seyir terası, zemin camının bir bölümünün çatlaması nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı.
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