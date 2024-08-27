Balıkesir'de vahşet! Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu | Cani babadan pes dedirten savunma

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki kızı Eylem Sevilen'i boğan Murat Sevilen'in cesedi çekyatın içine koyduğu ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan, ifadesinde kızı ile arkadaşının doğum gününe gitmesi konusunda tartıştıklarını söyleyen Murat Sevilen, "Erkek arkadaşı ile gideceğini düşünerek, izin vermedim. Aramızda tartışma çıktı sonra kendisini öldürdüm. Ardından telefonunu incelediğimde arkadaşı ile yaptığı yazışmaları gördüm. Onu da bulmak için evden ayrılıp taksiye bindim. Polis tarafından yakalandım" dedi.