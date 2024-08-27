27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Balıkesir'de vahşet! Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu | Cani babadan pes dedirten savunma

Balıkesir'de vahşet! Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu | Cani babadan pes dedirten savunma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2024 09:45
Balıkesir'in Gönen ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki kızı Eylem Sevilen'i boğan Murat Sevilen'in cesedi çekyatın içine koyduğu ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan, ifadesinde kızı ile arkadaşının doğum gününe gitmesi konusunda tartıştıklarını söyleyen Murat Sevilen, "Erkek arkadaşı ile gideceğini düşünerek, izin vermedim. Aramızda tartışma çıktı sonra kendisini öldürdüm. Ardından telefonunu incelediğimde arkadaşı ile yaptığı yazışmaları gördüm. Onu da bulmak için evden ayrılıp taksiye bindim. Polis tarafından yakalandım" dedi.
Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu
Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu
Vaniköy skandalında yeni gelişme!
Vaniköy skandalında yeni gelişme!
Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!
Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!
Zehir tacirlerine operasyon!
Zehir tacirlerine operasyon!
İntihar girişimine kalkıştı! Ölümü teğet geçti
İntihar girişimine kalkıştı! Ölümü teğet geçti
Kahvehanenin önün silahlı çatışma çıktı!
Kahvehanenin önün silahlı çatışma çıktı!
Devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü!
Devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü!
Şizofreni dehşeti! Aynı aileden birçok yaralı var
Şizofreni dehşeti! Aynı aileden birçok yaralı var
Cezaevi hükümlüsünden şiddet dolu saldırı!
Cezaevi hükümlüsünden şiddet dolu saldırı!
Domatesin tarladan sofraya yolculuğu!
Domatesin tarladan sofraya yolculuğu!
Otomobil ikiye ayrıldı!
Otomobil ikiye ayrıldı!
Musiki eğitimli imam büyüleyici videonun hikayesini anlattı!
Musiki eğitimli imam büyüleyici videonun hikayesini anlattı!
Daha Fazla Video Göster