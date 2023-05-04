04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Balıkesir'de toplu zehirlenme: 13 kişi hastaneye başvurdu

Balıkesir'de toplu zehirlenme: 13 kişi hastaneye başvurdu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2023 15:39
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 13 kişi, tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin ise lokantaya giderek yiyeceklerden numune aldığı öğrenildi.
Balıkesir’de toplu zehirlenme!
Balıkesir'de toplu zehirlenme!
Sokak hayvanlarını sahiplenen gençlere destek
Sokak hayvanlarını sahiplenen gençlere destek
İlk Türk astronotunun annesi konuştu
İlk Türk astronotunun annesi konuştu
Korkunç anlar! Böyle çöktü
Korkunç anlar! Böyle çöktü
Yayaya çarptı firar etti
Yayaya çarptı firar etti
Meteoroloji’den 22 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 22 kente sarı kodlu uyarı
Adana’da kan donduran olay! 3 bıçak 3 cinayet
Adana’da kan donduran olay! 3 bıçak 3 cinayet
O röportajları yapan muhabir konuştu
O röportajları yapan muhabir konuştu
2 aylık bebeğini 6. kattan aşağı attı
2 aylık bebeğini 6. kattan aşağı attı
Depremin merkez üssünde artçılar sürüyor
Depremin merkez üssünde artçılar sürüyor
Başkan Erdoğan’dan Rize’de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar
Hortum korkuya neden oldu
Hortum korkuya neden oldu
Daha Fazla Video Göster