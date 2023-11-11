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Balıkesir'de sağanak: 5 dakikada yolları göle çevirdi!

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Giriş: 11.11.2023 13:41
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, aniden bastıran ve 5 dakika süren sağanak Çayiçi Caddesi'ni dereye çevirdi. Sürücüler, araçlarıyla caddede ilerlemekte güçlük çekerken, esnaf ise yağmur sularının iş yerlerine girmemesi için çalıştı.
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