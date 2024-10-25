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Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 23:51
Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünde faaliyet gösteren 1 kişi ve terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.
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