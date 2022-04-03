03 Nisan 2022, Pazar
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Balıkesir'de ormanlık alanda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.