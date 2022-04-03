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Balıkesir'de ormanlık alanda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

AA
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Giriş: 03.04.2022 17:31
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.
Balıkesir’de ormanlık alanda yangın!
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