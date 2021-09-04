04 Eylül 2021, Cumartesi
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Balıkesir'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale edildi
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın bölgesindeki rüzgar çalışmaları olumsuz etkiledi.
Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Yunuslar - Yabancılar Mahalleleri arasında, ziraat arazisinden başlayıp fıstıkçamı ağaç türündeki ormanlık sahaya giren orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 dozer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 arazöz ile söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın bölgesindeki rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Çalışmalar aralıksız devam ediyor.