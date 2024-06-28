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Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 18:34
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgede 90 personelden oluşan ekipler, 2 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 10 iş makinesi ve diğer kurumlardan gelen 10 araçla yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Detaylaır A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. İşte detaylar...
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