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Balıkesir'de orman yangını çıktı

A Haber
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Giriş: 06.08.2023 15:58
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanyangını çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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