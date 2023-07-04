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Balıkesir'de korkunç kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı:1 ölü, 2 yaralı

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Giriş: 04.07.2023 06:29
Korkunç kaza gece saatlerinde Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana geldi. Karşı yönlerden gelen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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