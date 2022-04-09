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Balıkesir’de korku dolu anlar! Hurda tüpler patladı: Savaş alanını aratmayan görüntü

İHA
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Giriş: 09.04.2022 21:59
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir hurdacı dükkanında hurda haldeki boş ev tüpleri aniden patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken dükkan sahibinin hafif yaralandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Ayvalık'ta bulunana sanayi sitesindeki bir hurdacı dükkanında hurda haldeki boş ev tüpleri aniden patladı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Dükkanın çatısını havaya uçuran patlamaların akabinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa süre içerisinde söndürüldü.

DÜKKAN SAHİBİ YARALANDI

Yangında dükkan sahibinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Patlayan tüpler nedeniyle meydana gelen yangın hakkında soruşturma başlatıldı.

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