23 Temmuz 2021, Cuma
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Balıkesir'de hortum sahili birbirine kattı!
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi Yağcılar mevkisinde, akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar dakikalar içerisinde hortuma dönüştü. Plajdaki şezlonglar ve şemsiyeler havada uçuşurken, vatandaşlar kaçacak yer aradı. Yaşanan panik ve hortumun etrafı birbirine kattığı anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.