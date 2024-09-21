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Balıkesir’de gezi teknesi alev alev yandı

Balıkesir’de gezi teknesi alev alev yandı

Ahmet Çakar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 11:44
Ayvalık ilçesinde özel bir işletmeye ait "alesta" adlı teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek polyester tekneyi sardı. O sırada çevrede büyük panik yaşandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Teknedeki yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Tekneden geriye ise bir enkaz kaldı.
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Gezi teknesi alev alev yandı
Gezi teknesi alev alev yandı
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