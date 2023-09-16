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Balıkesir'de feci olay! Kaçırdıkları gence saatlerce işkence yaptılar

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Giriş: 16.09.2023 12:58
Balıkesir'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Muhammet Ramazan Batır ile Osman Dova, borç meselesi yüzünden tartıştığı Furkan A.'yı kaçırdı. Genç adama saatlerce işkence yapan caniler o anları cep telefonu ile kayda aldı.
Kaçırdıkları gence saatlerce işkence yaptılar
Kaçırdıkları gence saatlerce işkence yaptılar
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