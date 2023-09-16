16 Eylül 2023, Cumartesi
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Balıkesir'de feci olay! Kaçırdıkları gence saatlerce işkence yaptılar
Balıkesir'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Muhammet Ramazan Batır ile Osman Dova, borç meselesi yüzünden tartıştığı Furkan A.'yı kaçırdı. Genç adama saatlerce işkence yapan caniler o anları cep telefonu ile kayda aldı.