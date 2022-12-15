15 Aralık 2022, Perşembe
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Balıkesir’de ejderha dövmeli psikopat yakalandı! Genç kızlara dehşeti yaşattılar
Balıkesir’de esnafı haraca bağladıkları, ödemeyenleri kaçırarak işkence yaptıkları ileri sürülen bir grup, polisin yaptığı baskın sonucu kıskıvrak yakalandı. Çete tarafından kaçırılarak aylarca işkence ve tecavüze maruz kaldığı ortaya çıkan bir kadın, çete liderini sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis etti. Çete lideri M.S.T ve 14 kişinin emniyetteki ifadesi sürüyor.