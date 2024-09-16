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Balıkesir’de davullu klarnetli keşkek dövme geleneği asırlardır sürüyor

Balıkesir’de davullu klarnetli keşkek dövme geleneği asırlardır sürüyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 14:45
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde davullu klarnetli keşkek dövme geleneği asırlardır sürüyor. Bu gelenek devam ederken, dövülen keşkek ise bölgede düğünlerin vazgeçilmez yemeği oldu. Düğünlerde çeşit çeşit yemek hazırlanırken, düğünün son günü de keşkek ikramı yapılıyor.
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