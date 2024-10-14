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Balıkesir’de damat dehşeti: 2 ölü 2 yaralı

Balıkesir’de damat dehşeti: 2 ölü 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 09:14
Balıkesir’in Edremit ilçesinde karısıyla ayrılma aşamasında olan adam, çıkan tartışmada kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü, eşini ve kayınpederini ise yaraladı.
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