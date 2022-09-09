09 Eylül 2022, Cuma
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Balıkesir’de çiftlikte dehşet! 2 köpeği vurdular 2’sini zehirlediler
Balıkesir’de 5 kişi oldukları değerlendirilen ve içlerinde kar maskeli bir şahsında olduğu şüpheliler, girdikleri çiftlikte 2 köpeği av tüfeğiyle canice vurarak öldürürken, 2 köpeği de zehirledi. İzmir’de yaşayan, olaydan habersiz bir şekilde 2 gün sonra çiftliğine giden Veteriner Hekim Yekta Ünsal, “Elimde büyüyen köpeklerimin bu şekilde can vermesi beni çok üzdü. Böyle bir durumda benim de can güvenliğim bulunmamakta." dedi.