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Balıkesir’de çiftlikte dehşet! 2 köpeği vurdular 2’sini zehirlediler

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Giriş: 09.09.2022 09:35
Güncelleme:09.09.2022 09:45
Balıkesir’de 5 kişi oldukları değerlendirilen ve içlerinde kar maskeli bir şahsında olduğu şüpheliler, girdikleri çiftlikte 2 köpeği av tüfeğiyle canice vurarak öldürürken, 2 köpeği de zehirledi. İzmir’de yaşayan, olaydan habersiz bir şekilde 2 gün sonra çiftliğine giden Veteriner Hekim Yekta Ünsal, “Elimde büyüyen köpeklerimin bu şekilde can vermesi beni çok üzdü. Böyle bir durumda benim de can güvenliğim bulunmamakta." dedi.
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