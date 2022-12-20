20 Aralık 2022, Salı
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Balıkesir’de çiftlik evinde dehşet! Genç kıza “baltalı işkence” yapan şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de G.A. isimli genç kız, bir grup tarafından 'muhbir' olduğu gerekçesiyle kaçırılıp, cinsel saldırıya uğradı. İşkence gördüğü ihbarı üzerine polis tarafından operasyon başlatıldı.Çiftlik evinde işkence yaptığı belirlenen çete ile ilgili 9 şüphelinin yakalandığı olayda aranan 4 şüpheliden biri olan Rabia Dilruba Candaş tutuklandı. Candaş'ın G.A.'ya 'baltalı işkence' yaptığı ortaya çıktı.