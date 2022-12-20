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Balıkesir’de çiftlik evinde dehşet! Genç kıza “baltalı işkence” yapan şüpheli tutuklandı

DHA
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Giriş: 20.12.2022 14:23
Balıkesir'de G.A. isimli genç kız, bir grup tarafından 'muhbir' olduğu gerekçesiyle kaçırılıp, cinsel saldırıya uğradı. İşkence gördüğü ihbarı üzerine polis tarafından operasyon başlatıldı.Çiftlik evinde işkence yaptığı belirlenen çete ile ilgili 9 şüphelinin yakalandığı olayda aranan 4 şüpheliden biri olan Rabia Dilruba Candaş tutuklandı. Candaş'ın G.A.'ya 'baltalı işkence' yaptığı ortaya çıktı.
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