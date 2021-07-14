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Balıkesir'de bir tur teknesi alev aldı!

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Giriş: 14.07.2021 09:31
Edremit ilçesi Altınoluk tatil mevkisinde kıyıya yakın noktada demirleyen tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Teknenin boş olmasıyla olası facianın önüne geçildi.  Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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