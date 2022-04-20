20 Nisan 2022, Çarşamba
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Balıkesir’de balta cinayeti kamerada!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mustafa Ateş?in (48), para meselesi yüzünden çıkan kavgada Salih Y. (23) tarafından baltayla öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.