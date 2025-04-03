03 Nisan 2025, Perşembe
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Balıkesir'de arı kovanlarına zarar veren ayı fotokapana yakalandı
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde arıcılıkla geçimini sağlayan üreticiler, ormanlık alana yerleştirdikleri kovanların ayılar tarafından parçalanması nedeniyle zor günler yaşıyor. Üreticiler, fotokapanla kayıt altına aldıkları ayı saldırılarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak yetkililerden yardım istedi.