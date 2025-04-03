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Balıkesir’de arı kovanlarına zarar veren ayı fotokapana yakalandı

Balıkesir'de arı kovanlarına zarar veren ayı fotokapana yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 03.04.2025 17:13
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde arıcılıkla geçimini sağlayan üreticiler, ormanlık alana yerleştirdikleri kovanların ayılar tarafından parçalanması nedeniyle zor günler yaşıyor. Üreticiler, fotokapanla kayıt altına aldıkları ayı saldırılarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak yetkililerden yardım istedi.
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Balıkesir’de arı kovanlarına zarar veren ayı fotokapana yakalandı
Kovanlara zarar veren ayı fotokapana yakalandı
Kovanlara zarar veren ayı fotokapana yakalandı
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