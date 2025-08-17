Balıkesir’de alevler geceyi aydınlattı

Balıkesir'de şehir çöplüğünde başlayan yangın itfaiye ekipleri ve orman ekiplerine zor anlar yaşattı. Yüksek gerilim hattından çıktığı iddia edilen yangın arazi boyunca yayıldı. İtfaiye ve orman ekipleri farklı noktalardan yangına müdahale etti. Geceyi aydınlatan alevler söndürülürken, ekiplerin özverili çalışması ile yangın da kontrol altına alındı.

